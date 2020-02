Homem sai para fazer barganha e é encontrado morto em zona rural de Alegre

Por Ana Glaucia Chuina - Ana Glaucia Chuina 806

Um homem de 48 anos foi encontrado morto, com diversas marcas de tiro, caído ao lado da sua motocicleta, aparentando estar com algumas perfurações de arma de fogo pelo corpo no último domingo (2), no Assentamento Floresta, zona rural de Alegre.

De acordo com a Polícia Militar, a esposa de José Nilton Obolari disse que pela manhã foi informada por vizinhos que seu marido estaria caído na estrada e sem sinais de vida. Ela contou, ainda, que José Nilton teria ido à localidade de Celina, distrito de Alegre, por volta das 21 horas da noite anterior para fazer uma barganha, mas não sabia informar com quem seria realizado o negócio. Após sua saída, ela disse não ter tido mais contato com a vítima.

A perícia foi acionada e o corpo removido para o Departamento Médico legal para as providências cabíveis. O caso segue sob investigação da Polícia Civil.

