Há vagas: empresas capixabas enfrentam apagão de mão de obra qualificada

Por Fernanda Zandonadi

Apesar do grande número de desempregados, a falta de trabalhador qualificado é um problema para a indústria brasileira e capixaba. Cerca de 50% das indústrias afirmam ter problemas para contratar funcionários que atendam às exigências da função. O apagão de mão de obra qualificada atinge todas as áreas das empresas, mas o impacto maior é sentido nas linhas de produção, por falta de técnicos e operadores qualificados.

Os dados fazem parte de uma sondagem da Confederação Nacional da Indústria (CNI), e apontam que metade das indústrias extrativas e de transformação têm dificuldade em contratar. O estudo informa ainda que esse percentual pode ser considerado alto, já que a economia está apenas começando sua retomada e a taxa de desocupação se encontra em torno dos 12%.

No Espírito Santo, a história não é diferente. De Norte a Sul, as plantas industriais começam sua expansão ou implantação, e a falta de profissionais qualificados se mostra um empecilho difícil de contornar.

O setor de biocombustíveis é o que mais sofre: 70% das empresas dizem não conseguir contratar profissionais qualificados. O setor de móveis (64%), vestuário (62%), borracha (62%), o de têxteis e o de máquinas e equipamentos (ambos com 60%) também reportam o problema. Os operadores de produção são os profissionais mais demandados: 98% das empresas estão em busca desses trabalhadores. Técnicos de produção, engenheiros profissionais de vendas, do setor administrativo, gerencial e de pesquisa e desenvolvimento também estão no topo do ranking dos mais preciosos no mercado.

“No Espírito Santo, já estamos em busca de profissionais de Engenharia, projetistas, que saibam trabalhar com robótica e tenham conhecimento amplo de CAD (softwares usados na Engenharia para facilitar projetos e desenhos técnicos). Há ainda muita procura por pessoal para a produção. Hoje, não temos mais o montador ou o pedreiro setorial. Não há mais, na indústria, a parede que é feita tijolo a tijolo. Hoje há muito pré-moldado, dry wall (gesso cartonado). Os pisos são em conjunto e as tintas são especiais. E o profissional tem de estar qualificado para esses processos”, explica o gerente de petróleo e gás da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes), Durval Vieira de Freitas.

Num momento em que a indústria global atravessa a transição para a indústria 4.0, marcada pela tecnologia, a ênfase em áreas de ciência, tecnologia, engenharia, artes e matemática são fundamentais para formar um trabalhador apto ao mercado.

“Se o profissional não tiver domínio das ferramentas e equipamentos, não vão conseguir essas vagas. Hoje, a engenharia é uma das áreas, aqui no Espírito Santo, que tem uma demanda enorme por trabalhadores qualificados. Mas não é só a engenharia, e podemos ver essa tendência em todas as áreas, em todos os setores. O que nos preocupa é que há desempregados no mercado, mas que não vão atender a essas especificações das empresas se não se qualificarem”, ressalta Freitas.

E qualificação é a palavra-chave, segundo Durval Vieira de Freitas. Para dar uma ideia da escassez de pessoal com formação voltada para a indústria, hoje, no país, cerca de dois em cada dez estudantes que concluem o nível médio alcançam a educação superior. O restante, incluindo os que largaram a escola, entra no mercado de trabalho sem preparo. E há muitos cursos que podem fazer com que esse jovem trabalhador alcance novos voos.

“Há qualificação em todas as áreas e em todas as regiões do Estado. E nós, da Findes, estamos olhando muito atentamente para o interior, onde há muita pungência da indústria”, explica Durval.

Os mais procurados

Veja quais são os profissionais mais procurados pelas empresas capixabas

Operador de máquinas pesadas

Eletricista montador

Mecânico montador

Profissional de planejamento e controle de obras

Engenheiro de projetos civil, mecânico e elétrico

Especialista em robótica

Motorista

Ajustador de máquinas

Soldador

Pedreiro

Carpinteiro

Pintor

Técnico em informática

Emprego garantido apenas dois dias depois da formatura

O engenheiro ambiental Pablo Pin Machado diz que o segredo é estar sempre um passo adiante e se qualificar

Entre a colação de grau e o primeiro dia de trabalho, foram apenas dois dias. O cachoeirense Pablo Pin Machado formou-se em dezembro na São Camilo, em Engenharia Ambiental. A colação de grau foi em 20 de janeiro e, no dia 22, ele já estava em seu primeiro dia de trabalho em uma empresa que presta serviços de consultoria ambiental.

A rapidez com que ele encontrou uma vaga não foi obra do acaso. Segundo Pablo, a capacitação e a busca por conhecimento foram essenciais. “Na faculdade, meu professor dizia que tínhamos de estar um passo à frente. Eu segui o conselho e busquei sempre me aperfeiçoar. Além das aulas, eu assistia aos vídeos que os professores indicavam e sempre estava em busca de novas informações”, conta.

Pablo diz ainda que pretende, em breve, fazer uma pós-graduação em geoprocessamento e dá uma dica para quem está em busca de emprego. “Primeiro, tem de se capacitar. O mercado de trabalho é seletivo e se o profissional não se qualificar e correr atrás, é mais difícil conseguir um emprego. Então, a dica é estudar, buscar conhecimento e, claro, como dizia meu professor, estar sempre um passo à frente”.

ENTREVISTA

“O processo de aprendizagem deve ser contínuo e constante”

Daniel Henrique Breda Binoti

Coordenador dos cursos de Engenharia do Centro Universitário São Camilo

As faculdades também estão atentas ao mercado de trabalho. A formação dos estudantes leva em conta o que as indústrias buscam nos profissionais. Segundo o coordenador dos cursos de Engenharia do Centro Universitário São Camilo, Daniel Henrique Breda Binoti, os cursos estão utilizando ferramentas de Tecnologia da Informação para que, no fim do curso, o estudante tenha pleno conhecimento das ferramentas usadas nas indústrias. Na entrevista, Binoti fala ainda que mercado exige não somente qualificações de ordem técnica, mas competências cognitivas, de relacionamento interpessoal, o que ele avalia como sendo o principal desafio do sistema educacional atualmente.

AQUINOTICIAS.COM – Os cursos na faculdade mudaram nos últimos anos para atender à indústria e às empresas?

Daniel Henrique Breda Binoti – A formação dos estudantes e acadêmicos se modificada a cada ano, tanto para atender às necessidades de ensino e aprendizagem das novas gerações, quanto para uma melhor inserção no mercado de trabalho. Ainda há um grande caminho a ser percorrido para uma preparação completa dos acadêmicos para o mercado de trabalho, mas uma grande mudança no sistema educacional está ocorrendo. Além das competências cognitivas que as instituições de ensino já tradicionalmente fornecem aos estudantes, o mercado tem demandado ainda competências inter e intrapessoais. As competências interpessoais que dizem respeito a como o indivíduo se comporta em relação aos colegas e em trabalhos em equipe, principalmente com relação à comunicação, delegação de tarefas e a capacidade de assumir responsabilidades perante ao grupo. As competências intrapessoais relacionam-se à capacidade do estudante em lidar com suas próprias emoções, sua flexibilidade e sua autonomia. O mercado exige, hoje, não somente qualificações de ordem técnica, mas também o desenvolvimento da relação entre as competências cognitivas, inter e intrapessoais. Esse é o principal desafio do sistema educacional atualmente.

Percebe-se que as empresas buscam trabalhadores com experiência, o que já é um gargalo para os profissionais que saem da faculdade. Como trabalhar isso? Estágios, por exemplo, são incentivados?

Os estágios e projetos de pesquisas são incentivados para o desenvolvimento e criação de experiências. Recomendamos sempre que os alunos procurem um trabalho mesmo que seja de maneira gratuita ou voluntária para exercitar competências fundamentais de trabalho em equipe e comunicação. Em diversas situações lançamos desafios aos alunos, indagando para a percepção e a solução de problemas locais da sua comunidade. A partir dessa etapa, eles buscam cobrar e propor soluções para esses problemas no âmbito do poder público ou de iniciativas populares. Dessa forma a experiência é construída naturalmente.

As demandas por trabalhadores mudaram muito e estão muito ligadas à tecnologia. Como isso se reflete no que é ensinado em sala de aula?

As instituições de ensino já possuem diversas matérias e atividades voltadas para a utilização e implementação de tecnologias. Buscamos ensinar as ferramentas de tecnologia da informação em diversos níveis, acredita-se que “o não conhecimento de programação será o próximo analfabetismo do futuro”. Em um mundo cada vez mais cercado de computadores e sistemas autônomos, o conhecimento de habilidades em controlar completamente um computador e fazer com que ele desenvolva diversas atividades é fundamental. Buscamos em diversos cursos e disciplinas despertar os alunos para esse ramo, focados no desenvolvimento de sistemas que sejam realmente úteis na realização de atividades do dia a dia.

O senhor poderia nos falar de disciplinas dentro do curso que foram extintas e de outras que agora são oferecidas, já observando essa mudança no mercado de trabalho?

Muitas disciplinas foram alteradas e removidas, mas o que mais chama a atenção são as mudanças que as disciplinas sofreram em pouco tempo. Como exemplo temos a disciplina de topografia, aonde estudamos formas de descrever a superfície do solo. Até pouco tempo atrás, há cerca de 10 anos, todo esse trabalho era feito com instrumentos manuais em campo com um elevado custo de tempo e dinheiro. Atualmente esse mesmo processo é realizado em questão de minutos com um drone sobrevoando a área. Além disso, diversos softwares fazem parte do dia a dia da sala de aula, favorecendo a interligação entre conceitos teóricos e práticos e, acima de tudo, permitindo que exemplos e problemas reais sejam resolvidos e utilizados no processo de ensino-aprendizagem.

Como professor, qual o conselho o senhor dá para quem quer buscar uma boa qualificação?

Para atendimento ao mercado de trabalho os alunos devem buscar uma formação acadêmica com base sólida, pois o mercado necessita de profissionais que saibam interligar conhecimentos científicos das mais diversas áreas com soluções que não são facilmente encontradas em sites da internet ou com o senso comum. É preciso ter conhecimento amplo para poder ter uma visão sistêmica de todo o processo, interligando conhecimentos de diversas áreas dentro de uma equipe multidisciplinar. O processo de aprendizagem deve ser contínuo e constante, novas tecnologias e processos são desenvolvidas a todo o instante. E para atender ao mercado de trabalho, devemos sempre estar atualizados.