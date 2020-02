Guaçuí e outras seis cidades têm alerta para chuva forte às vésperas do carnaval, diz Inpe

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 621

Advertisement

Advertisement

O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) emitiu para às próximas 72 horas, um alerta de chuva forte em sete cidades do Caparaó capixaba. No aviso, estão previstos chuva intensa, tempestade de raios e vendavais.

Caso o morador resida em locais de riscos ou já notificados pela Defesa Civil, é preciso que saia e procure abrigo seguro. Em caso de emergência, ligue para Defesa Civil, por meio do 199 ou Corpo de Bombeiros, 193.

ES – Apiacá

ES – Bom Jesus do Norte

ES – Dores do Rio Preto

ES – Guaçuí

ES – Mimoso do Sul

ES – Muqui

ES – São José do Calçado

Advertisement

Advertisement