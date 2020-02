Governo do ES lança cursos para motoristas profissionais por meio do CNH Social

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 114

O Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES), apresenta, nesta quarta-feira (19), às 14h, os critérios, a quantidade de vagas, o procedimento para matrícula e a data de início dos cursos especializados para condutores profissionais que beneficiarão as pessoas de baixa renda que obtiveram carteira de motorista através do programa CNH Social.

A solenidade será realizada no Palácio Anchieta, em Vitória, com a participação do governador Renato Casagrande e do diretor geral do Detran|ES Givaldo Vieira.

Na ocasião, também será realizada a Etapa de Sensibilização pela Vida no Trânsito, que faz parte do CNH Social, com o objetivo de impactar os novos condutores e aqueles que fazem adição ou mudança de categoria sobre os riscos e consequências de atos indevidos nas vias, por meio de dinâmicas, como testemunhos, teatro, apresentações e palestras. Ao final do evento, serão entregues carteiras de motorista para beneficiários da Grande Vitória e do interior contemplados pelo programa.

Serviço

Lançamento de cursos para motoristas profissionais e Etapa de Sensibilização do CNH Social

Data: 19 de fevereiro (quarta-feira)

Horário: 14h

Local: Palácio Anchieta, em Vitória

