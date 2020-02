Florada de orquídeas chama atenção pela beleza em praça de Guaçuí

Por Redação - Redação 6

Dois anos após a implantação do projeto Orquídeas na Praça, desenvolvido pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semmam), de Guaçuí, várias orquídeas estão floridas na Praça João Acacinho, no centro da cidade. A beleza das plantas está chamando a atenção das pessoas que ali transitam, o que humaniza e embeleza ainda mais o local.

Cem mudas da planta, doadas pela comunidade, foram plantadas nas árvores da praça,em dezembro de 2017, na primeira etapa do projeto. O serviço foi realizado por voluntários e a equipe da Semmam.

O secretário municipal de Meio Ambiente, Roberto Martins, destaca que o projeto conta com o apoio dos clubes de serviços do município, Associação Comercial e o Jornal Aqui Notícias. Ele ressalta a importância dessa parceria para o sucesso da iniciativa. “Esse envolvimento da sociedade é muito importante e essencial, porque não fazemos nada sozinhos, e agora, o resultado desse trabalho de parceria está aí”, afirma.

A Secretaria de Meio Ambiente lembra que todas as doações recebidas no projeto foram devidamente cadastradas junto à Semmam e que as orquídeas vendidas comercialmente são cruzamentos feitos pelo homem e podem ser doadas. No entanto, a retirada de orquídeas da mata é proibida por lei federal e constitui crime ambiental. Veja fotos das orquídeas:

