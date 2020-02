Fevereiro será de muita chuva e calor intenso no Espírito Santo, diz Incaper 

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 219

A coordenação de Meteorologia do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) divulgou, nesta terça-feira (4), a previsão climática para fevereiro. O mês deve ser de chuvas acima da média em grande parte do Espírito Santo. O calor deve ser intenso: os termômetros também podem marcar temperaturas acima do normal em todo o Estado.

“As condições observadas apontam para dois prognósticos de chuva em áreas distintas: mais provável na categoria dentro do normal nas regiões Nordeste e Norte do Estado; e mais provável na categoria acima do normal nas regiões Sul, Serrana, Grande Vitória e Noroeste. A temperatura média deve ficar acima do normal em todo o Estado”, disse Hugo Ramos, coordenador de meteorologia do Incaper.

Conforme nota técnica elaborada pela Coordenação de Meteorologia do Incaper, normalmente o mês de fevereiro, apesar de fazer parte do período chuvoso no Espírito Santo, apresenta diminuição nos acumulados de chuva em comparação aos demais meses do período.

Os maiores acumulados de chuva no Estado não superam os 150 mm nas proximidades do Caparaó, enquanto o centro-sul capixaba e as proximidades de Ecoporanga a Pancas observam de 90 mm a 120 mm de chuva. Nas demais áreas do Estado, em média, a chuva ao longo do mês não passa dos 90 mm.

A temperatura média observada para o mês de fevereiro se distribui entre 26°C e 28 °C em quase toda a metade norte do Estado, região da Grande Vitória, no Vale do Itapemirim e no litoral sul. As demais áreas do Espírito Santo apresentam, em média, de 24 °C a 26 °C, sendo que algumas localidades da região Serrana atingem, em média, de 20 °C a 22°C. Os trechos mais altos das proximidades do Caparaó na região Sul registram entre 14 °C a 16 °C, em média.

A previsão climática de janeiro, que indicava um volume de chuva acima da média para o Estado, se confirmou. As chuvas causaram prejuízos em vários municípios capixabas. A atualização da previsão do tempo bem como os avisos meteorológicos especiais, quando o caso, podem ser acessados em: https://meteorologia.incaper.es.gov.br/

