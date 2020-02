Feirão da Solidariedade em Cachoeiro termina nesta quinta (20)

Por Redação - Redação 71

Advertisement

Advertisement

Ainda há tempo para os consumidores aproveitarem os ótimos preços do “Feirão da Solidariedade”, que segue até esta quinta-feira (20), na Linha Vermelha (em frente ao Museu Ferroviário), das 15h às 22h. O evento, organizado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (Semdec), em parceria com a Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Cachoeiro de Itapemirim (Acisci), visa alcançar, principalmente, as famílias que perderam seus bens na enchente de 25 de janeiro.

Ao todo, são 39 lojas vendendo produtos novos com, no mínimo, 30% de desconto, podendo chegar até ao valor de custo dos comerciantes. Entre os itens disponíveis para venda estão eletrodomésticos, material de construção, vestuário, calçados, estofados, colchões, cama, mesa e banho, entre outros.

Há utensílios domésticos a partir de R$ 1, roupas que chegam a custar R$ 10 e colchões com descontos de 35%. “Os consumidores afetados podem recompor suas perdas com a aquisição de produtos que poderão ser adquiridos, em muitos casos, a preço de custo. Existe uma grande variedade de mercadorias no feirão, e por isso, convidamos todos a participar”, ressalta o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico”, Francisco Montovanelli.

Advertisement

Continua depois da publicidade

Praça de alimentação

Além dos produtos vendidos, o “Feirão Solidário” conta com praça de alimentação. Food trucks oferecem variados tipos de comidas e petiscos e também cervejas artesanais.

Outra medida de recuperação

A Semdec também deu apoio logístico ao “Bazar Solidário”, realizado no Pavilhão de Eventos da Ilha da Luz, no último fim de semana. Na ocasião, os lojistas participantes alcançaram um faturamento total de mais de R$ 450 mil, vendendo produtos recuperados da enchente com preços reduzidos.

Advertisement