ES tem Dia D de vacinação contra o sarampo neste sábado (15)

Por Redação - Redação 58

Neste sábado (15), acontece o Dia D de Vacinação contra o Sarampo em todo o Brasil. O objetivo da ação é imunizar as crianças de 5 anos a jovens de 19, público definido pelo Ministério da Saúde que não recebeu nenhuma ou apenas uma dose da vacina tríplice ou tetra viral.

No Espírito Santo, de acordo com a coordenadora do Programa Estadual de Imunizações e Vigilância das Doenças Imunopreveníveis da Secretaria da Saúde, Danielle Grillo, a estimativa é imunizar, até o final da campanha (13 de março), um total de 39.927 crianças e jovens, porém com ressalva desse quantitativo de pessoas. “A estimativa de não vacinados se encontra em atualização, portanto os dados podem estar superestimados e precisam ser avaliados com cautela”, explicou.

Quem perdeu o cartão de vacinação ou aqueles que não sabem se estão com esquema vacinal completo devem procurar uma unidade de saúde.

As doses serão disponibilizadas em unidades de saúde e locais estabelecidos pelos municípios.

A doença

O sarampo é uma doença viral de elevada contagiosidade, cuja transmissão ocorre por meio de secreções nasofaríngeas expelidas ao tossir, espirrar e falar. Casos graves podem levar ao óbito.

Os principais sintomas são febre acompanhada de tosse persistente, irritação ocular, coriza, congestão nasal e mal-estar intenso. Após estes sintomas, há o aparecimento de manchas avermelhadas no rosto, que progridem em direção aos pés, com duração mínima de três dias.

Reforço da vacina contra febre amarela

Outra estratégia definida pela Secretaria da Saúde (Sesa), em conjunto com os municípios, será a intensificação da vacinação contra a febre amarela em crianças de 4 a 7 anos, durante esta primeira etapa da campanha contra o sarampo, inclusive neste sábado (15), Dia D de Vacinação contra o Sarampo.

