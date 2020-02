Drogas e moto utilizada para o tráfico são apreendidas em casa de adolescente em Rio Novo do Sul

Por Ana Glaucia Chuina - Ana Glaucia Chuina 298

O cumprimento de um mandado de busca na manhã desta sexta-feira (28), pela Polícia Civil em Rio Novo do Sul, terminou com apreensão de drogas e uma motocicleta utilizada no tráfico de entorpecentes.

O alvo da ação foi a casa de um adolescente de 17 anos, no Centro da cidade, na rua popularmente chamada de “Rua da Pensão”. No local, a polícia encontrou buchas de maconha, dinheiro em espécie e materiais usados para embalar drogas.

De acordo com a PC, o jovem conseguiu fugir. Ele residia sozinho no local e, ainda de acordo com a polícia, a mãe do rapaz teria se mudado para o Rio de Janeiro.

