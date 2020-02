Domingo (16) de sol e chuva rápida em alguns pontos do Sul do ES; confira

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 41

Domingo com sol entre algumas nuvens em praticamente todo o Estado. Previsão de chuvas rápidas a partir da tarde nas proximidades do Caparaó e região Serrana do Estado. Nas regiões Norte, Noroeste e Nordeste, o dia tem variação de nuvens com chuva esparsa em alguns momentos. Nas demais regiões, sol entre algumas nuvens, sem chuva.

Na Grande Vitória, sol entre algumas nuvens, sem previsão de chuva.

Temperatura mínima de 20 °C e máxima de 32 °C. Vitória: mínima de 20 °C e máxima de 32 °C.

Na Região Sul, sol entre algumas nuvens com previsão de chuvas rápidas a partir da tarde no Caparaó. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 21 °C e máxima de 33 °C. Nas áreas altas: mínima de 15 °C e máxima de 31 °C.

Na Região Serrana, sol entre algumas nuvens com previsão de chuvas rápidas a partir da tarde. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 19 °Ce máxima de 29 °C.

Nas áreas altas: mínima de 16°Ce máxima de 28 °C.