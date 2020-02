Dia D de vacinação contra o sarampo acontece neste sábado (15) em Cachoeiro

Por Redação - Redação 83

Advertisement

Advertisement

O Dia D da campanha nacional de vacinação contra o sarampo será neste sábado (15), e as unidades básicas de saúde de Cachoeiro de Itapemirim receberão o público-alvo definido pelo Ministério da Saúde. A ação também ocorrerá no Pavilhão da Ilha da Luz, onde acontecerá o Mutirão da Cidadania.

Crianças e jovens de 5 a 19 anos, que não receberam nenhuma ou apenas uma dose da vacina tríplice ou tetra viral, ou que não sabem se seu esquema vacinal está completo, devem procurar o local de vacina mais próximo para tomar a dose. O horário de funcionamento na área urbana será de 8h às 17h, e no interior, das 9h às 16h.

Além das unidades de saúde e do Mutirão da Cidadania, a vacinação estará disponível no Centro de Saúde Paulo Pereira Gomes (PPG), localizado no bairro Baiminas, que abriga, temporariamente, os serviços da sala de vacinas do Centro Municipal de Saúde Bolívar de Abreu (em reforma).

Advertisement

Continua depois da publicidade

“Com essa ação, queremos ampliar ainda mais a imunização. É uma oportunidade para a prevenção e atualização do cartão de vacinas e, por isso, todos os que se encaixam no público-alvo devem comparecer”, ressalta a secretária municipal de Saúde, Luciara Botelho.

A campanha nacional de vacinação contra o sarampo foi iniciada nesta segunda-feira (10) e se estenderá até o dia 13 de março. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (Semus), nesse período, as salas de vacina do município atenderão de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Já nas unidades básicas de saúde sem sala de vacina (Recanto, Agostinho Simonato, Parque Laranjeiras, Vila Rica e Nossa Senhora da Penha), o atendimento será feito às terças e sextas-feiras, das 7h às 16h.

Febre amarela, HPV e Meningite C

No Dia D, também será intensificada a vacinação contra febre amarela, para crianças de 4 a 7 anos (ou que tenham recebido a primeira dose antes dos 5 anos); contra HPV, em meninas de 9 a 14 anos e nos garotos de 11 a 14 anos; e contra a meningite do tipo C, que será direcionada aos adolescentes na faixa etária de 11 a 14 anos.

Advertisement

A vacinação contra essas patologias prosseguirá durante a primeira etapa da campanha contra o sarampo.

Confira os locais de vacinação no Dia D:

Centro de Saúde Paulo Pereira Gomes (PPG)

Pavilhão da Ilha da Luz

UBS de Novo Parque

UBS de União

UBS de Village da Luz

UBS de Zumbi

UBS de Coramara

UBS de Nossa Senhora Aparecida

UBS de Paraíso

UBS de Amaral

UBS de São Luiz Gonzaga

UBS de Aquidabã

UBS de BNH de Baixo

UBS de Aeroporto

UBS de IBC

UBS de Amaral

Interior

UBS Conduru

UBS Itaoca

UBS Soturno

UBS Burarama

UBS Pacotuba

UBS Córrego dos Monos

UBS Coutinho

UBS São Vicente