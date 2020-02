Descer até o chão no Carnaval faz bem para a coluna, afirma ortopedista

Por Redação - Redação 5

Um meme da cantora Ivete Sangalo que ganhou as redes sociais mostra a cantora dançando e descendo até o chão, cantando que a brincadeira “arromba a lombar e a cervical também”. Mas não é bem assim. Quando realizado de maneira correta, o agachamento é um exercício que traz benefícios à saúde, pois melhora o contorno corporal e a postura.

O ortopedista Lourimar Tolêdo explica que um agachamento executado de forma correta fortalece as pernas, os músculos das costas, o bumbum, além de ajudar a dar suporte para manter ossos e articulações intactos.

“O agachamento ajuda na postura e fortalece a musculatura das costas, coxas e pernas. Esse fortalecimento de diversos grupos musculares auxilia na estabilização da coluna, protegendo a mesma quando o corpo está em movimento e durante as atividades de vida diária, laborais e recreativas”, afirma Lourimar Tolêdo.

Entretanto, quando o exercício é malfeito, sobrecarrega os ligamentos e articulações, aumentando o risco de lesões.

“Quando o agachamento é feito de forma errada pode causar lesões musculares e articulares (o joelho é a articulação mais lesada). Na coluna, pode causar dor por lesões musculares e até mesmo hérnias discais”, explica o ortopedista.

Na avaliação do médico, não há mal nenhum em descer até o chão no Carnaval, desde que sejam observados cuidados com os joelhos ao agachar. De uma forma geral, eles devem estar “olhando para frente”.

“O exercício realizado corretamente, com supervisão do educador físico ou fisioterapeuta, é benéfico e não causa lesões. Entretanto, pessoas que apresentam doenças articulares ou na coluna devem ser avaliadas pelo ortopedista antes de iniciarem. Não há limite de idade definido para fazer agachamento. As contraindicações dependerão do estado de saúde da pessoa”, afirma Lourimar Tolêdo.

Dicas para um agachamento correto

– Posicione os pés: eles podem estar paralelos ou ligeiramente para fora.

– Contraia o abdômen.

– Mantenha o olhar para a frente e as costas eretas.

– Abaixe como se fosse se sentar, descendo o bumbum também.

– Joelhos devem estar alinhados com os dedos do pé. Jamais deixe eles virarem para dentro.