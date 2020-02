Depois a folia, é hora de voltar aos estudos: veja os principais concursos previstos para 2020

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 189

Depois dos dias de folia e descanso, é hora de os concurseiros voltarem aos livros e apostilas e continuarem a se preparar para as seleções que estão previstas ao longo do ano.

Em 2020, há muitas oportunidades: Cachoeiro de Itapemirim programa lançar o edital para 453 vagas em maio. No Espírito Santo, há ainda a previsão de abertura do concurso da Assembleia Legislativa.

Confira:

Cachoeiro de Itapemirim

A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim programa para o mês de maio a publicação do edital para concurso público com 453 vagas e cadastro de reserva. Do total de vagas do concurso, 372 serão nas áreas de educação, saúde e assistência social e 81 para funções em áreas administrativas e operacionais. As oportunidades serão para cargos de diversos níveis de escolaridade, com salários que variam de R$ 1.200 (auxiliar de obras e serviços públicos) a R$ 11.500 (procurador).

Assembleia Legislativa

A Assembleia Legislativa do Espírito Santo deve abrir concurso público para a contratação de cerca de 100 servidores efetivos. A seleção está prevista para ocorrer até o fim de 2020 e deve oferecer vagas para cargos de ensino médio e de ensino superior. O último concurso da Ales foi realizado em 2011.

Senado

O Senado deve abrir concurso público ainda este ano. O certame autorizado abrirá 40 vagas para a Casa. Do total, 24 serão de nível médio para o cargo de técnico de policial legislativo, enquanto as demais exigirão nível superior para o cargo de analista legislativo nas especialidades de direito, administração, arquivologia, assistência social, contabilidade, enfermagem, informática legislativa, processo legislativo, registro e redação parlamentar, engenharia do trabalho e engenharia eletrônica e telecomunicações.

PRF

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) já encaminhou um pedido de concurso público ao Ministério da Economia. A corporação solicitou 4.435 vagas. A exigência é ter nível superior e médio. O salário pode chegar a R$ 10.357,88.

INSS

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) aguarda concurso público para a contratação de servidores. O governo prevê mais de 7,8 mil vagas. Ainda não há previsão de quando sairá a autorização.