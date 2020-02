Creche municipal pega fogo em Castelo; veja fotos e vídeo

Por Ana Glaucia Chuina - Ana Glaucia Chuina 688

Uma creche da rede municipal de Castelo pegou fogo na tarde desta terça-feira (4). Internautas registraram o momento em que uma forte fumaça começou a sair do local, que fica na avenida Nossa senhora da Penha, no Centro da cidade.

A Polícia Militar foi acionada e uma equipe do Corpo de Bombeiros enviada ao local. Um carro-pipa da prefeitura também atuou no combate às chamas. Segundo a PM, não havia ninguém no local e ainda não se sabe o que ocasionou o fogo.

De acordo com o CB, ao chegarem no local um militar à paisana já estava combatendo o fogo juntamente com o carro pipa da prefeitura, as chamas já estavam baixas e foi feito o rescaldo. Logo após, foram abertas as janelas de todos os cômodos para ventilação, feitos isolamentos da área queimada e um pedido ao engenheiro da Defesa Civil para avaliar as rachaduras.

Os locais atingidos pelas chamados foram o almoxarifado e o teto com forro de PVC. A fumaça atingiu o refeitório, a cozinha e todo Centro Espírita que fica localizado na parte superior da creche. Veja fotos e vídeo:

