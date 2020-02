Corpo encontrado em Cachoeiro é identificado pela família; vítima era de Alegre

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 4268

Advertisement

Advertisement

O corpo da jovem encontrado na manhã desta sexta-feira (28), em Pacotuba, distrito de Cachoeiro de Itapemirim, foi identificado pela família após reportagem do AQUINOTICIAS.COM.

A irmã de Lucineia Teixeira Ferreira, 33 anos, entrou em contato com a redação e solicitou as fotos do corpo, assim que recebeu as imagens, reconheceu a irmã pelas roupas e sandálias que a vítima usava.

Lucineia era moradora de Alegre, na região do Caparaó, e estava sumida há uma semana, segundo a família. A mãe da vítima irá liberar o corpo ainda na manhã deste sábado (29), no Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim.

Advertisement

Continua depois da publicidade

A família desconhece a autoria e a possível motivação para a morte de Lucineia. Inicialmente, a Polícia Civil, trabalha com a hipótese de estrangulamento, mas a causa só será confirmada após o laudo pericial ficar pronto.

Ainda não há informações sobre o velório e o sepultamento da jovem.

Advertisement