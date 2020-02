Coronavírus: chineses não participarão de feira de mármore no Espírito Santo

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 122

Os chineses cancelaram a participação na Feira Internacional de Mármore e Granito, que acontece em Vitória entre os dias 11 e 14 de fevereiro. O chamado Pavilhão Chinês, que é uma participação coletiva de empresas do país na Vitória Stone Fair, não será montado no evento deste ano.

Segundo Glauco Ferrer, coordenador da feira, o motivo é o surto do coronavírus, que tem seu epicentro no país asiático. “Conversamos com os representantes chineses e achamos melhor, até por solidariedade, que eles não viessem este ano, já que há muita dificuldade de locomoção e de saírem da China. Eram 17 estandes e 15 deles não estarão aqui. Os outros dois funcionarão, já que têm agentes brasileiros”, relata, informando que foi uma decisão em comum acordo.

A coordenação salienta que, por não participarem este ano, os expositores ficarão com um crédito e poderão utilizá-lo nos próximos eventos. Os compradores chineses também não devem comparecer à Vitória Stone Fair 2020. “São uns dez compradores, em média. Para dar uma ideia, esse número representa apenas 3% do público internacional. Eles não estão proibidos de deixar a China, mas são desaconselhados pelo governo, por isso não devem estar presentes. Agora, de qualquer forma, é um público com pouco impacto na feira”.

O motivo de os chineses não serem um público historicamente presente na Vitória Stone Fair é a data do evento, segundo Ferrer, que é próxima ao Ano Novo Chinês. Além disso, há a proximidade com outra feira, a China Xiamen Internacional Stone Fair que aconteceria em março. Também por conta do surto de coronavírus a feira chinesa foi adiada e acontecerá de 6 a 9 de junho.