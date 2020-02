Confira qual o destino mais procurado para curtir o Carnaval no Brasil

Por Redação - Redação 50

Uma pesquisa feita pela agência virtual de turismo ViajaNet, aponta que a cidade do Rio de Janeiro é o destino nacional mais procurado nesse carnaval. Segundo o mapeamento, as cidades de São Paulo (2ª no ranking) e Salvador (3ª no ranking) integram a lista dos mais desejados pelos brasileiros no feriado.

A procura do brasileiro pelo Rio de Janeiro é em função da cidade ter forte apelo pelo movimento cultural e ser um destino tradicional nos dias de carnaval, inclusive para os estrangeiros.

Existem outras cidades importantes que também serão visitadas em massa no carnaval. Além de Salvador, na Bahia, que tem diversos eventos com trios elétricos. Destinos como Fortaleza e Curitiba também são locais muito disputados nesse período. Confira a lista completa com os dez locais mais buscados no Brasil:

10 cidades mais procuradas 1- Rio de Janeiro (RJ) 2- São Paulo (SP) 3- Salvador (BA) Advertisement 4- Recife (PE) 5- Brasília (DF) 6- Fortaleza (CE) 7- Porto Alegre (RS) 8- Florianópolis (SC) 9- Belo Horizonte (MG) 10- Curitiba (PR)

O ViajaNet também realizou pesquisa para ver quais eram os Estados mais desejados pelos brasileiros neste carnaval. O Estado de São Paulo figura em primeiro lugar, pois o local tem diversas cidades históricas, praias e lugares para quem pretende relaxar nesse período. Os Estados da Bahia, Pernambuco e Ceará também estão entre os mais requisitados. Veja a lista com os 10 estados mais procurados:

10 Estados mais procurados 1- São Paulo 2- Rio de Janeiro 3- Bahia 4- Pernambuco 5- Paraná 6- Santa Catarina 7- Distrito Federal 8- Ceará 9- Rio Grande do Sul 10- Pará