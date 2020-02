Confira os serviços municipais disponíveis no recesso do Carnaval em Cachoeiro

Por Redação - Redação 60

Durante o recesso de Carnaval – de segunda (24) a quarta-feira (26) –, a Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim vai manter os serviços essenciais à população.

Saúde

Para emergências na saúde, a Unidade de Pronto Atendimento, no bairro Marbrasa, vai funcionar normalmente, atendendo casos de urgência e emergência a qualquer hora. As ambulâncias da unidade podem ser acionadas, também dia e noite, pelo telefone (28) 3155-5014. Outra opção é o pronto atendimento do centro de saúde “Paulo Pereira Gomes”, no Baiminas, que também funciona 24h.

Já para os moradores do distrito de Itaoca e regiões próximas, a referência é o Pronto Atendimento do distrito, que funcionará das 7h às 19h. Depois desse horário, a população local pode contar com o apoio da ambulância da unidade, que pode ser acionada por telefone 3539-1285.

Crianças menores de 12 anos que precisem de atenção urgente em saúde devem ser encaminhadas ao Pronto Atendimento Infantil (PAI), no Aquidaban, que funciona 24h.

Guarda Municipal, agentes de trânsito e Defesa Civil

Agentes de trânsito e a Guarda Civil Municipal poderão ser acionados, em caso de necessidade, via 190 (Ciodes). Além deles, a Defesa Civil deixará servidores de sobreaviso, que atenderão pelo telefone 98814-3497.

Serviços urbanos

Na limpeza pública, a varrição será paralisada apenas na terça-feira (25). O serviço de coleta de lixo manterá seu funcionamento normal. Haverá funcionários em regime de escala, atuando no cemitério municipal do Coronel Borges. Eles atenderão das 7h às 17h e, depois desse horário, haverá um servidor de plantão na capela mortuária.

Centros culturais

A Casa de Cultura Roberto Carlos funcionará das 9h às 15h. A Casa dos Braga também abrirá no mesmo horário, das 9h às 15h. O Museu Ferroviário Domingos Lage não funcionará durante o recesso.