Confira a previsão do tempo em Cachoeiro e região neste domingo (2)

Por Guilherme Gomes - Guilherme Gomes 77

A previsão do tempo para o primeiro domingo (2) de fevereiro será de sol e possibilidade de pancadas de chuvas em parte dos municípios da região Sul. Em Cachoeiro de Itapemirim a previsão é de sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite. A temperatura varia entre 22ºC e 35ºC.

No litoral, em Anchieta, sol com algumas nuvens durante o dia. À noite o céu fica com muitas nuvens, mas não chove. Os ventos podem chegar a 13 km/h no balneário. A temperatura atinge entre 23ºC e 34ºC.

Dia ensolarado na região do Caparaó, não há previsão de chuvas. Em Iúna os termômetros marcam 21ºC para a mínima e 36ºC para a máxima.

Em Marechal Floriano, na região Serrana, dia sol, sem chuvas. A temperatura mínima pode atingir 19ºC e a máxima 31ºC.