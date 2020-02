Comunidade Quilombola em Guaçuí recebe doação de 200 livros para minibiblioteca

Por Redação - Redação 5

A Comunidade Quilombola do Córrego Sossego, na zona rural de Guaçuí, recebeu a doação de 200 livros. A ação foi realizada nesta terça-feira (4), pela Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes (Semcultes), por meio da Superintendência de Cultura, com o apoio da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Semag).

O objetivo é montar uma minibiblioteca na comunidade, onde também foi realizada uma sessão de contação de história para os membros da comunidade.

De acordo com a Semcultes, os 200 livros são títulos que estavam repetidos na Biblioteca Municipal Dr. Custódio Tristão, depois de uma renovação – com a chegada de novos livros – e nova catalogação de seu acervo. No mês de junho do ano passado, o município comprou um lote contendo 210 exemplares de livros da Literatura Infantil e Infantojuvenil e, logo em seguida, o município recebeu outros 295 exemplares de obras de autores capixabas e outros trabalhos realizados no Estado do Espírito Santo, resultado de uma parceria entre a Secretaria Municipal e a Biblioteca Estadual.

A superintendente de Cultura, Mayara Aparecida Silva de Carvalho – que estava presente à entrega dos livros –, explica que a entrega dos livros na Comunidade Quilombola faz parte do projeto de incentivo à leitura, mas não se limita à doação dos exemplares. “Trata-se de uma ação de incentivo à leitura, na qual, além de doarmos os livros, de 15 em 15 dias, a equipe da Cultura estará no local para realizar a contação de história, visando estimular a pesquisa e utilização dos livros doados”, esclarece.

Quem também esteve na Comunidade Quilombola, foi o secretário municipal de Cultura, Turismo e Esportes, Leonardo Ridolfi. Ele destacou que o projeto de contação de histórias da Semcultes, por meio da Biblioteca Municipal, também tem percorrido bairros da cidade. “A ideia é levar, até crianças e jovens, a chance de conhecer essas obras literárias, visando a formação de novos leitores de livros”, afirma. O projeto ainda aconteceu nas dependências da Biblioteca, com alunos de escolas do município, antes de seguir para os bairros.

Conforme informações da Semcultes, a Biblioteca Municipal de Guaçuí é um órgão vinculado à Secretaria e tem como objetivo divulgar o espaço e disseminar a informação e o conhecimento, tornando-a mais acessível a toda população. Além disso, busca desenvolver o hábito da leitura, valorizando o conhecimento e trabalhando no enriquecendo do vocabulário.

