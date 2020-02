Colisão entre ônibus e carro deixa dois feridos em Apiacá

Por Guilherme Gomes - Guilherme Gomes 137

Advertisement

Advertisement

Uma colisão entre um ônibus e um automóvel de passeio deixou duas pessoas feridas na manhã deste sábado (22), em Apiacá. O acidente aconteceu por volta das 6h, próximo à fazenda Getúlio Gama no município.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o ônibus teria colidido com a traseira do Volkswagen Gol. No automóvel estava um homem e uma mulher que foram atendidos pela ambulância de Apiacá e transferidos para o hospital de Itaperuna/RJ, devido a distância. Ainda não se sabe a gravidade dos ferimentos das vítimas.

Advertisement

Advertisement