Colisão entre caminhão e carro deixa três mortos na BR 101 Norte, em Jaguaré

Por Guilherme Gomes - Guilherme Gomes 2188

Um acidente envolvendo dois veículos deixou três vítimas fatais no início da tarde de hoje (22) na BR 101 Norte, próximo ao distrito de Barra Seca, em Jaguaré. A colisão aconteceu por volta das 12h15, na altura do km 101.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF) um HB-20 bateu de frente com uma carreta carregada de alumínio. Com o impacto, o automóvel foi arremessado para um morro às margens da rodovia. Segundo informações de populares, as vítimas que estavam no carro eram pai, mãe e filho, e morreram no local.

Viaturas do Corpo de Bombeiros, Eco 101 e equipe PRF de São Mateus foram acionados. Até o momento a via encontra-se interditada. O congestionamento é grande devido ao feriado de Carnaval.

