Cliente Unimed Sul Capixaba vai pagar meia entrada nos jogos do Estrela do Norte no Sumaré, no campeonato estadual.

Para ter direito ao benefício, basta apresentar a carteirinha (física ou digital) e um documento com foto. O Estrela faz sua estreia no Capixabão nesta segunda-feira (3).

Os clientes da Unimed Sul Capixaba têm direito a comprar ingresso como meia-entrada para os jogos do Estrela Futebol Clube disputados no estádio Sumaré, em Cachoeiro de Itapemirim, durante o Campeonato Capixaba 2020. O benefício é resultado do patrocínio fechado pela cooperativa de saúde com a agremiação e já vale para o jogo de estreia no Capixabão desta segunda-feira, dia 3 de fevereiro, contra a equipe do Rio Branco de Venda Nova, em partida que começa às 20h15.

Pelo patrocínio firmado, além do direito à meia-entrada aos clientes Unimed, a cooperativa tem também a sua logomarca estampada na parte inferior traseira dos uniformes de jogo e de treino da equipe profissional do clube em todas as partidas oficiais disputadas, além de placa de divulgação no Estádio Sumaré e espaço para identidade visual no Centro de Treinamento e no Centro Médico do clube.

Em contrapartida, a Unimed Sul Capixaba realizou a reforma do Centro Médico do clube e os exames laboratoriais dos atletas. Também disponibiliza o serviço SOS Unimed para fazer cobertura durante os jogos do Capixabão no Sumaré, com atendimento médico emergencial e remoção em UTI móvel.

Segundo o presidente da Unimed Sul Capixaba, Dr. Leandro Baptista, o estímulo ao desenvolvimento do esporte local integra a Política de Responsabilidade Social da cooperativa e atende a um dos sete princípios do cooperativismo, que constitui o interesse pela comunidade. “Com esse apoio, a Unimed busca contribuir não só com o esporte local, mas, também com o desenvolvimento social da região. Há, também, um diferencial neste ano, que é a meia-entrada para os clientes”, destacou.

O diretor executivo do Estrela do Norte, Bruno Mazzoco, ressaltou que a parceria da Unimed com o clube já é histórica, mas foi ampliada a partir do último ano. “A Unimed é hoje um dos patrocinadores masters do Estrela, o que fortalece o nosso clube. Quando você consegue aliar uma marca forte ao seu projeto, isso traz muitos benefícios para ambos”, afirmou.

Centro Médico remodelado

Ao estrear no Campeonato Capixaba contra o Rio Branco de Venda Nova, no Estádio Sumaré, o Estrela já passa a contar com o seu Centro Médico totalmente remodelado, incluindo reparo na estrutura, pintura e novos materiais e equipamentos. A inauguração do espaço remodelado acontece nesta segunda-feira, às 18h30, com a participação da diretoria da Unimed Sul Capixaba e do Estrela.

“O Centro Médico recebeu novos equipamentos, como macas, armários, ar-condicionado, aparelhos de fisioterapia e máquina de gelo. O Estrela do Norte é um clube centenário, que vem passando por modificações estruturais, com expectativa de crescimento nos próximos anos. A tendência é que uma marca fortaleça a outra”, afirmou o coordenador médico do clube, também médico cooperado da Unimed Sul Capixaba, Dr. Hernane Alves Schwartz.

No dia 17 de janeiro, o clube cachoeirense venceu a equipe do Botafogo, do Rio de Janeiro, por 1 a 0, em jogo-treino realizado no CT China Park, em Domingos Martins. Na ocasião, o técnico da equipe carioca elogiou a postura do Estrela em campo, destacando se tratar de um time muito organizado. O clube conquistou o Capixabão em 2014.