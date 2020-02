Chuvas provocam queda e interdição de calçadas às margens do rio Viçosa, em Venda Nova

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 249

Vários trechos da calçada às margens do rio Viçosa, em Venda Nova do Imigrante, estão interditados. Na rua João XXIII, na Vila Betânea, há rachaduras na calçada e alguns paralelepípedos da rua chegaram a cair no rio. A Defesa Civil colocou fitas de isolamento nos locais nesta sexta-feira (28).

No bairro São Pedro, a situação é parecida e partes da calçada não podem ser usadas pelos pedestres, por conta da queda de barreiras e perigo de novos deslizamentos na beira do rio.

Temporal

As chuvas que causaram transtornos na cidade começaram na tarde desta quinta-feira (27). O nível do rio Viçosa se elevou rapidamente e as águas ficaram a poucos centímetros de atingir as pontes da cidade.

Alguns moradores informaram que mediram, por meio de pluviômetros amadores, mais de 100 mm de chuvas em algumas horas.

O Incaper emitiu um aviso meteorológico com validade entre esta sexta e domingo (1º), informando que todo o Estado está em nível de observação e podem ocorrer chuvas contínuas e moderadas, que podem resultar em acumulados expressivos ao longo do período.

Vejas as fotos:

