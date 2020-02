Chuvas: níveis dos rios Castelo e Itapemirim sobem e são monitorados pela Defesa Civil

Por Ana Glaucia Chuina - Ana Glaucia Chuina 280

O acúmulo de chuva registrado desde esta quinta-feira (27), fez com que os níveis dos rios das cidades de Castelo e Cachoeiro ficassem elevados nesta sexta (28). De acordo com a Defesa Civil de Castelo, houve elevação de 2,2 metros no volume de água, mas não há registros de alagamentos na cidade por causa da cheia.

Segundo o coordenador do órgão, Lúcio Cesconetto, o aumento da água se deu devido ao acúmulo de chuva na região alta da cidade, como na localidade de Forno Grande. Mas, segundo Cesconetto, a chuva diminuiu durante todo o dia e há apenas registro de garoa.

“Seguimos com o monitoramento constante. Alagamentos só são previstos se o rio subir mais 70 centímetros, o que não deve acontecer, já que a tendência é de que o nível abaixe em consequência da diminuição da chuva hoje”, explicou o coordenador da Defesa Civil.

Cachoeiro

Em Cachoeiro, que registrou a maior enchente da sua história no mês passado, o nível do rio Itapemirim também subiu. Chove muito na região do Caparaó, o que faz com que o fluxo aumente no rio que corta a “Capital Secreta” Nesta sexta, a marca era de 1,5 metros acima do normal.

A Defesa Civil segue monitorando.