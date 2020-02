Casal de PMs do Sul do ES encanta em ensaio fotográfico; veja fotos

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 256

Um ensaio de gestante, nada tradicional, encantou muitos internautas nas redes sociais. As fotos são do casal de soldados da Polícia Militar, Letícia e Rogério, que atuam no 3º Batalhão da PM em Alegre, e esperavam pela filha Julia, que veio ao mundo no dia sete deste mês.

Fardados, eles posaram para as fotos com a ajuda de um mini policial, o Pedro, de um ano e cinco meses, irmão mais velho de Julia. As fotos foram publicadas nesta quinta-feira (13), no Instagram do 3º BPM. Veja!

