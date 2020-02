Carnaval Capixaba: expectativa é grande para apuração após espetáculos no Sambão

Por Redação - Redação 22

As escolas do Carnaval de Vitória deram um show de animação, força de vontade, superação e criatividade no Sambão do Povo.

Agora fica a expectativa de saber quem será a grande campeã do Carnaval de Vitória 2020, além de conhecer quais agremiações subirão nos Grupos A e B.

A apuração será realizada nesta quarta-feira (19), a partir das 15 horas, no próprio Sambão do Povo.

Os quesitos em julgamento são os seguintes:

Bateria Samba-enredo Harmonia Evolução Enredo Alegorias e adereços Fantasias Comissão de frente Mestre-sala e porta-bandeira

Cada um dos 27 julgadores concederá notas de 9 a 10, sendo permitidas notas fracionadas.

A escola campeã do Grupo de Acesso A desfilará no Grupo Especial no Carnaval 2021 (sábado). A última colocada do Grupo Especial cai para o Grupo de Acesso A, sendo a primeira a desfilar na sexta-feira. A última colocada do Grupo de Acesso A será rebaixada para o Grupo de Acesso B, do qual sobe uma agremiação.

Carlos Antolini Advertisement Mocidade Unida da Glória(Ampliar imagem) Leonardo Silveira Independente de Boa Vista

Grupo Especial

As escolas do Grupo Especial encerraram o Carnaval de Vitória 2020 com chave de ouro. Veja como foi o desfile das sete agremiações:

Unidos da Piedade – “Francisco’s”

Jucutuquara – “Griot”

Mocidade Unida da Glória – “Oby: O Imaculado Santuário das Lendas”

Boa Vista – “O voo da Águia anuncia: A festa é Boa pode chegar. Ao som de uma linda sinfonia. A música capixaba celebrar!”

Novo Império – “O Bê-a-bá dos Guris – Uma lição pra todos”

Imperatriz do Forte – “Das terras de Vila Rica à Vila Nova do Espírito Santo: Imperatriz engalanada apresenta a Rota Imperial de São Pedro D’Alcântara”

São Torquato – “O Portal das Ilusões”

Leonardo Silveira Novo Império Carlos Antolini Imperatriz do Forte