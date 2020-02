Carnaval Anchieta: bloqueios e fiscalização reforçada para segurança dos moradores e turistas

Por Redação - Redação 8

Para garantir a segurança dos foliões e moradores durante o carnaval 2020, a Prefeitura de Anchieta montou um planejamento elaborado em conjunto com o Gabinete de Gestão Integrada Municipal (GGIM), as polícias Civil e Militar e a Guarda Municipal.

De sexta-feira (21) a terça (25) haverá uma vasta programação no município. Blocos, bandas, matinês e marchinhas irão animar os cinco dias da maior festa popular brasileira na cidade. As atrações acontecem na sede, nos balneários Ubu, Iriri e Castelhanos, além das praias de Inhaúma, Parati e Coqueiros e em Alto Pongal, no interior.

Entre as decisões tomadas para a segurança de quem estiver no município ficou decidido o fechamento parcial da avenida Dom Helvécio, em Iriri. No balneário também haverá bloqueios nas ruas e apenas um ponto de entrada para veículos, onde deverão passar por uma minuciosa revista da Polícia Militar em conjunto com a Guarda Civil Municipal. O objetivo é repassar orientações aos foliões sobre as regras de som, além da busca por armas e drogas.

Segundo o gerente da Guarda Municipal, Wander Nogueira, somente a corporação irá dispor de um efetivo de 25 agentes por dia para atender os balneários, os eventos promovidos pela municipalidade, os blocos e marchinhas de carnaval, as ocorrências solicitadas e garantir a preservação da ordem em todo município. “Além dos bloqueios com revista em Iriri, iremos também promover ações em outras praias e em diversos pontos da cidade e interior”, adiantou Nogueira.

Som

A Guarda Ambiental também entrará em cena, seus agentes irão fiscalizar nas ruas e praias a poluição sonora por veículos e caixas de som. Conforme o gerente da Guarda, caso seja constatado crime ambiental, que é o nível de som acima de 60 decibéis, o infrator poderá ter o seu equipamento apreendido e ainda pagar uma multa de R$ 1.950,00.

Já a equipe de Fiscalização de Posturas do município irá manter os agentes fiscais nos balneários para garantir a utilização adequada do espaço público e o credenciamento dos ambulantes com o alvará de funcionamento em dia.

De acordo com o secretário de Turismo, Rozineri Bernardi, a programação de carnaval foi montada com o objetivo de manter uma folia segura, onde foram priorizadas marchinhas de carnaval, blocos carnavalescos de rua, bandas locais, com intenção de atrair um público familiar. Toda programação será encerrada nos balneários às 00h30, com exceção da sede e Iriri, que será às 1h.

O pronto atendimento municipal funcionará 24 horas com o reforço da equipe e medicamentos. Em Iriri será montando na ESF local um Pronto Atendimento Itinerante, que funcionará de 21 a 25 de fevereiro, no horário das 19h às 07h.

Saúde

A partir de hoje (19) a Secretaria de Infraestrutura irá iniciar o bloqueio das vias do balneário de Iriri com colocação de manilhas. A Gerência de Segurança em conjunto com as associações de Ubu, Iriri e dos comerciantes locais está fazendo a instalação de postos elevados de Guarda Vidas nas praias de Ubu e da Areia Preta. Cerca de 121 agentes da Guarda Vida irão atuar nas praias com apoio de reforço do Corpo de Bombeiros.

Conforme o prefeito Fabrício Petri a determinação é garantir a segurança dos moradores e turistas e desenvolver uma programação pensada para o fomento da economia local. “Tudo está sendo preparado há meses com apoio de várias entidades, a fim de promovermos um carnaval seguro e que ajude no crescimento de nossa economia”, disse.