Carnaval 2020 de Atílio Vivácqua começa nesta sexta (21)

Começa neste fim de semana o Carnaval 2020 de Atílio Vivácqua, promovido pela prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer. Serão cinco dias de folia, com mais de 10 atrações, todas acessíveis gratuitamente a moradores e visitantes.

A abertura da programação será na sexta-feira (21), com show do Projeto Feijoada, às 23h, em frente ao Centro Cultural e Esportivo “Scarpão”, no bairro Niterói. Antes, às 22h, o público poderá conferir o encerramento do 25º Programa de Verão, na Arena de Areia. No sábado (22), é a vez dos blocos desfilarem, a partir das 21h, na Avenida Carolina Fraga.

“Nossa prioridade, para este ano, é dar continuidade à retomada dos blocos de rua, que brincam o Carnaval na cidade desde a década de 1950. Mais uma vez, faremos uma folia interativa com a população, sem nenhum tipo de distinção. O nosso Carnaval é um chamado para a comunidade atiliense prestigiar essa tradição das ruas”, destaca Joelma Consuelo, secretária municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer.

A programação inclui, também, Futebol das Piranhas, matinês para a criançada e, ainda, apresentações musicais na Praça José Valentim Lopes (Praça da Prefeitura), no centro de Atílio Vivácqua. Confira:

Sexta (21)

22h – Encerramento do 25º Programa de Verão de Atílio Vivácqua

Local: Arena de Areia “Scarpão”

23h – Show com Projeto Feijoada

Local: Em frente ao “Scarpão”

Sábado (22)

21h – Desfile dos Blocos

Local: Av. Carolina Fraga

Domingo (23)

16h – Futebol das Piranhas

Local: Arena de Areia “Scarpão”

19h – Matinê com a Turma do Beleza

Local: Praça da Prefeitura

21h – Desfile dos Blocos

Local: Av. Carolina Fraga

23h30 – Show com a banda Beijo com Mel

Local: Praça da Prefeitura

Segunda (24)

21h – Desfile dos Blocos

Local: Av. Carolina Fraga

Terça (25)

19h – Matinê com a Turma do Beleza

Local: Praça da Prefeitura

21h – Desfile dos Blocos

Local: Av. Carolina Fraga

23h30 – Show com Dayani Monteiro e Banda

Local: Praça da Prefeitura