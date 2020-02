Câmera flagra furto a supermercado atingido por enchente em Castelo

Por Ana Glaucia Chuina - Ana Glaucia Chuina 213

Um supermercado localizado em Castelo, atingido pelas enchente de janeiro, voltou a ter prejuízo, dessa vez pela ação de bandidos que furtaram o estabelecimento por dois dias durante o último final de semana. A ação aconteceu na madrugada de sexta-feira (31) e domingo (2) e foi registrada pelo sistema de videomonitoramento do estabelecimento.

De acordo com a proprietária, Larissa Colodetti Faccini, os criminosos entraram por uma das portas da frente, que estava com vidro quebrado por causa da enchente. “Ainda não tínhamos feito os reparos na lateral da porta e colocamos diversos objetos pesados para obstruir a passagem, porém esses bandidos conseguiram remover e entrar. É triste ver a ousadia deles. Ainda não nos recuperamos da enchente com mais de 2 metros de água aqui e acontece isso”, lamenta Larissa.

O prejuízo, segundo a comerciante, ultrapassa os R$ 1 mil. Foram levadas bebidas de diversas marcas como vinho, vodka, whisky e cerveja (veja o vídeo no final da matéria). Segundo a proprietária, não foi possível calcular a quantidade furtada, já que o estoque foi atingido pela enchente.

Os criminosos, cerca de três, trajavam bermuda e cobriram o rosto com camisas. Em um deles é possível ver uma tatuagem na perna. Populares que trabalham na região disseram que viram uma movimentação e os suspeitos seguindo em direção ao bairro Niterói, no município, após a ação.

A proprietária registrou ocorrência na delegacia de Castelo e todas as informações foram repassadas para a Polícia Civil, que esteve no supermercado na tarde de segunda-feira (3). Imagens da câmera de segurança estão sendo analisadas. Qualquer informação sobre a localização dos criminosos pode ser feita por meio do disque denúncia 181. A pessoa não precisa se identificar.

