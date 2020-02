Cachoeiro: Projeto Novos Talentos abre vagas para oficinas culturais gratuitas

Por Redação - Redação 84

A Secretaria de Cultura e Turismo de Cachoeiro (Semcult) abriu novas vagas para as oficinas do projeto Novos Talentos. Em diferentes regiões do município, serão ofertadas aulas gratuitas de violão, artesanato e teatro, a partir do dia 9 de março.

As inscrições podem ser feitas até o dia 6 de março, na sede da Semcult, que fica no Palácio Bernardino Monteiro, localizado na Praça Jerônimo Monteiro. O atendimento é feito das 9h às 18h.

A oficina de artesanato será ofertada, para todas as idades, em quatro espaços diferentes: na Estação Cidadania – Cultura (ECC) “Sérgio Sampaio”, no bairro Ruy Pinto Bandeira, todas as segundas das 9h às 11h e das 13h às 15h; na igreja católica Santa Bárbara, que fica no Gilson Carone, nos mesmos horários, porém às terças; na igreja da pracinha de Burarama, todas quintas, das 8h às 17h; e no Circo da Cultura, localizado na Praça de Fátima, todas as quartas e sextas, das 8h às 16h30.

As aulas de teatro também acontecerão na igreja católica Santa Bárbara, no Gilson Carone, todas as terças, em quatro horários: 9h30 às 11h e de 13h30 às 15h; na Estação Cidadania – Cultura (ECC) “Sérgio Sampaio”, nos mesmos horários, as segundas e quintas, e na igreja católica do distrito de Itaoca, às quartas, de 8h às 15h. A oficina será disponibilizada para crianças e adolescentes de 8 a 13 anos.

Já a oficina de violão será ofertada para pessoas a partir de 10 anos, e as aulas acontecerão pela manhã e à tarde, de segunda a sexta, na Casa dos Braga, localizada na rua Vinte e Cinco de Março.

Também haverá aulas de violão em outros quatro lugares do município, para a mesma faixa etária e nos mesmos horários. Na Estação Cidadania, às segundas; na igreja católica Santa Bárbara, no Gilson Carone, às terças; na igreja católica de Itaoca, às quartas, e às quintas, na igreja de Burarama.

“A experiência em bairros e distritos está ampliando e democratizando o acesso a este projeto que vem desenvolver a arte e a cultura, e ressalta a tradição cachoeirense de ser celeiro de artistas”, destaca a secretária municipal de Cultura e Turismo, Fernanda Martins.

Documentos

No ato da inscrição no projeto, é preciso apresentar CPF ou RG, e menores de idade precisam estar acompanhados dos responsáveis.