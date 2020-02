Cachoeiro: ponte Carim Tanure é liberada parcialmente para veículos

Por Redação - Redação 78

Advertisement

Advertisement

A ponte Carim Tanure, que liga a avenida Pinheiro Júnior, no bairro Ibitiquara, à Praça Jerônimo Monteiro, no centro de Cachoeiro, foi parcialmente liberada para o tráfego de veículos no fim da tarde desta sexta-feira (14). A estrutura passa por obras para reparos de danos provocados pela enchente do último dia 25.

Metade da pista foi reservada para a passagem de pedestres, uma vez que os novos guarda-corpos da ponte estão sendo confeccionados para reposição. A divisão é garantida com prismas de concreto e outros recursos de sinalização e proteção.

A liberação parcial para veículos foi possível após a realização dos serviços de restabelecimento dos acessos à ponte pela Avenida Pinheiro Júnior e da recuperação e correção das juntas de dilatação, itens importantes para a segurança de quem usa a ponte.

Advertisement

Continua depois da publicidade

As obras continuam com a construção de vigas nas calçadas, para que os guarda-corpos sejam recolocados de acordo com as normas técnicas exigidas pelo Corpo de Bombeiros. A previsão é de que os serviços sejam concluídos em até 30 dias.

De acordo com o secretário municipal de Obras, Paulo Miranda, na próxima semana serão inseridos guarda-corpos de madeira provisórios.

“Resolvemos fazer a divisão da pista por questões de segurança e para facilitar a vida dos motoristas que precisam utilizar essa ponte, além de colaborar com a passagem dos pedestres. Estamos liberando parcialmente o tráfego e trabalhando para liberar integralmente, o mais rápido possível”, ressalta.

Advertisement