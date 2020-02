Cachoeiro: ExpoSul Rural 2020 terá exposição agropecuária ampliada

Por Redação - Redação 33

A ExpoSul Rural 2020, que será realizada de 1º a 5 de abril, no Parque de Exposições de Cachoeiro de Itapemirim, terá uma exposição agropecuária ampliada. Estão previstas mais raças de animais e novas modalidades de competição.

Entre as novidades estará a exposição especializada do Mangalarga Marchador, uma raça de cavalos. Jurados de nível nacional analisarão critérios como porte, aparência e estilo de marcha do animal.

Outra competição nova será o Ranch Sorting, que consiste na prática de cavaleiros separarem o gado no curral. Durante as provas, os jurados não apenas avaliarão a performance dos cavaleiros, como darão explicações sobre a atividade para o público.

Ainda na parte de equinos, a competição de Hipismo Clássico voltará a ocorrer no evento, juntado-se às tradicionais provas de Três Tambores e Laço Campista.

Na parte de bovinos, haverá a inclusão de competição ranqueada de Tabapuã, considerada uma raça de elite, com alto valor genético, e terão continuidade as tradicionais ranqueadas de Nelore e Girolando.

No concurso leiteiro, além da competição tradicional, serão incluídas as modalidades das raças Gir e Girolando. Mais uma importante novidade deste ano será a realização do Leilão Baby Modelo, com a comercialização de animais de menos de 1 ano.

Fazendinha Educativa

A Fazendinha Educativa, área muito apreciada pelo público infantojuvenil, também receberá melhorias e ampliação. E uma das principais novidades da programação no espaço será a inclusão de aulas show do Border Collie, uma raça de cachorro utilizada para a organização do gado nos currais. As demonstrações com o adestrador ocorrerão todos os fins de tarde no período do evento.

“Esta será 73ª exposição agropecuária de Cachoeiro de Itapemirim. Desde que ela passou a ser realizada junto à ExpoSul Rural, os investimentos aumentaram e ela só cresce em termos de estrutura, agregação de valor e difusão de conhecimentos, tornando-se cada vez mais importante para os produtores rurais”, destaca o secretário municipal de Agricultura e Interior, Robertson Valladão.

“A ExpoSul Rural vem, mais uma vez, no momento certo para o sul capixaba. Mais do que nunca, nós, da região Sul, precisamos nos encontrar. Em 2020, a iniciativa privada está respondendo ainda melhor e esperamos mais negócios. As instituições todas do agro vem com muita força e com muitas entregas. Temos o maior evento do agro capixaba, e já afirmo, uns dos grandes do Brasil”, acrescenta o presidente do Sindicato Rural de Cachoeiro, Wesley Mendes.

Estande gratuito para municípios atingidos por enchente

A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim disponibilizará, gratuitamente, os estandes para municípios da região Sul do Espírito Santo afetados pelas enchentes de janeiro. Entre as cidades estão Iconha e Vargem Alta.

“Nossa intenção é viabilizar a presença desses municípios na ExpoSul, contribuindo para a recuperação deles e para o desenvolvimento do agronegócio na região como um todo. Cachoeiro também teve prejuízos muito grandes no meio rural, e devemos nos unir para superar este momento difícil”, afirma o prefeito Victor Coelho.