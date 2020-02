Cachoeirenses aproveitam o Carnaval para ganhar renda extra

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 75

Advertisement

Advertisement

O carnaval chegou e não dá para ir às ruas curtir os tradicionais bloquinhos sem um assessório. Há quem goste de encarnar um personagem com fantasias chamativas e muito brilho. Mas também tem que seja mais discreto e prefira uma peça básica, destacando-se nos acessórios, podendo ser uma bijuteria, uma tiara ou uma plaquinha bem-humorada.

1 de 5

E é neste momento de folia que muita gente aproveita para ganhar um extra e aumentar a renda durante o mês de fevereiro, produzindo peças e ornamentos para o carnaval, como é o caso da estudante de Direito e estagiária Luana Pontes, 24 anos, e da amiga dela, Mayra, 22 anos, que está fora do mercado de trabalho.

Luana conta que ela e amiga decidiram fabricar as peças no ano passado. Na época, as duas estavam desempregadas e queriam levantar recursos para curtirem a folia.

Advertisement

Continua depois da publicidade

“Começamos a produzir as tiaras no ano passado. Esse foi o meio que a gente achou para conseguir dinheiro extra nessa época para curtir o carnaval, que é uma coisa que a gente gosta muito. Eu nunca havia feito artesanato, já a Mayra sabia fazer porque a família dela é de artesãos. E juntas criamos as peças”, lembra Luana.

Em média, as tiaras e plaquinhas custam de R$ 20 a R$ 30. As peças podem ser feitas sob encomenda em diversos temas, além da produção a pronta entrega.

A estudante conta, ainda, que a saída dos produtos tem deixado ela e a amiga animadas. “Estamos nesse ramo apenas há um ano. As pessoas ainda estão conhecendo nossos produtos, mas o retorno tem sido muito bom”.

Advertisement

A estagiária conta que com a criatividade e a experiência da Mayra, as duas estão melhorando as peças e já até lançaram uma coleção própria.

“Estamos investindo nas peças, que este ano, estão mais trabalhadas e ainda mais bonitas. Estamos diversificando os temas e já lançamos uma coleção nossa, que tem a nossa identidade e acaba sendo um produto exclusivo”, finalizou.

Baixo custo para curtir a folia

Pensando em produzir peças atraentes para as foliãs e com baixo custo, Olina Nívia, que é empreendedora do ramo de bijuterias, criou uma linha de brincos, colares e pulseiras que variam de R$ 12 a R$ 20.

Ela garante que, mesmo com valor popular, consegue aumentar a renda no mês de fevereiro e garantir que as clientes arrasem no carnaval.

“Eu pensei em criar peças de baixo custo e conseguir um dinheiro extra neste mês. Mas meu objetivo era criar peças com valores acessíveis, já que essas produções com muito brilho e cores – que fogem das peças tradicionais – são usadas somente nesta época”, disse.

Olina conta que para isso desenhou todas as peças e avaliou custo e benefício até chegar no valor final. “Foi uma forma de atender minha clientela que gosta de pular Carnaval, atrair novas clientes, além de garantir um dinheiro a mais em fevereiro. Estou satisfeita com a vendas”, comemora.