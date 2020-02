Burarama vai promover um carnaval com oficinas e apresentações culturais

Por Guilherme Gomes - Guilherme Gomes 16

O distrito de Burarama, em Cachoeiro de Itapemirim, contará com uma programação diferenciada para o carnaval deste ano. Trata-se do “Carna-Cult”, que irá agitar a localidade durante os dias 22 e 23, com oficinas e apresentações culturais.

Caxambu, Folia de Reis, Charola de São Sebastião e Banda de Fanfarra são algumas das atrações que irão se apresentar nos dois dias de festividades. De acordo com a idealizadora do projeto, Poliana Gava, o objetivo principal é fomentar a cultura do interior, resgatar um carnaval de rua e envolver todas as famílias.

“Eventos como esse além de colocar a comunidade em contato com a cultura local também movimentam o comércio e a hospedagem domiciliar no formato cama-e-café e incentiva produtores locais e artesãos a venderem seus produtos. Queremos trazer as famílias para a rua e proporcionar um carnaval para todos e todas”, explica Poliana.

O projeto foi contemplado pela Lei Rubem Braga de incentivo a cultura e traz na sua programação, além das festividades culturais, oficinas de dança nas escolas, que serão abertas para toda a comunidade, e também oficinas para confecção de fantasias e adereços. Para se hospedar é possível ficar em uma casa no esquema cama e café.

“Além dos festejos do Carna-Cult o folião também poderá aproveitar os atrativos naturais do distrito de Burarama como as cachoeiras, piscinas de água natural e trilhas que ficam a poucos minutos da sede do município”, completa Poliana.

O Carna-Cult contará com barracas de comida e bebida, dj’s com música de carnaval e show com a banda Rádio Fanfarra. Maiores informações podem ser encontradas no Instagram oficial do evento: @carnacultburarama, ou pelo telefone (27)99929-7005.

