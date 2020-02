BR 262 em Venda Nova registra trânsito intenso às vésperas do Carnaval

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 192

A BR 262, que liga Minas Gerais ao litoral do Espírito Santo já registra aumento no fluxo de veículos. Por volta das 13h desta sexta-feira (21), o trânsito era intenso no trecho que corta Venda Nova do Imigrante, no sentido das praias.

O trânsito intenso deve continuar nesta sexta e sábado (22), por conta do feriado de Carnaval. Já a partir da meia noite desta sexta, a Polícia Rodoviária Federal (PRF), começa a Operação Carnaval 2020, que se estenderá até as 23h59 da quarta-feira de cinzas (26). Com a meta de reduzir a violência no trânsito brasileiro, policiais, viaturas e equipamentos eletrônicos serão empregados nos 66 mil quilômetros de rodovias federais.

