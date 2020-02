Boa Vista é bicampeã do Carnaval de Vitória; Andaraí vai ao grupo especial

Por Ana Glaucia Chuina - Ana Glaucia Chuina 47

A escola de samba Boa Vista, de Cariacica, levou o segundo título consecutivo do Carnaval de Vitória. A campeão trouxe para o Sabão do Povo o enredo “O voo da Águia anuncia: A festa é Boa pode chegar. Ao som de uma linda sinfonia a música capixaba celebrar”.

Este é o sexto título da agremiação que marcou 179,10 pontos e encantou os capixabas no desfile do último sábado. O carnavalesco da escola é Robson Goular e o intérprete do samba e presidente da agremiação, Emerson Xumbrega.

Na segunda colocação ficou a Mocidade Unida da Glória, com 178,6, seguida pela Jucutuquara em terceiro com com 177,8 pontos. Veja a lista das pontuações:

Boa Vista – 179,10 MUG – 178,60 Jucutuquara – 177,80 Novo Império – 176,90 Piedade – 176,40 Imperatriz do Forte – 174,60 São Torquato (rebaixada para Grupo A) – 172,70

Grupo A

A Andaraí, com 178,80 pontos, foi a campeã do Grupo A e se classificou para o Grupo Especial com o enredo “Na Pancada da Marvada – Pinga Água que Passarinho Não Bebe”.

A escola foi a terceira a desfilar na última sexta-feira (14). A “venenosa de Santa Martha” chamou a atenção ao desfilar com muitas cores, brilho e luxo e venceu uma disputa acirrada com Chega Mais e Chegou o que Faltava. Além disso, superou o perda de 0,6 décimos por ultrapassar o tempo regulamentar.

Veja a classificação do grupo A:

Andaraí – 178,80 Chegou o que Faltava – 178,40 Chega Mais – 178,40 Pega no Samba – 176,90 Rosas de Ouro – 175,70 Mocidade da Praia – 175,50 Barreiros – 174,90 (rebaixada para o Grupo B)

*Com informações da Prefeitura de Vitória

