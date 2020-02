Avenidas centrais de Guaçuí ganham nova iluminação

Por Redação - Redação 18

Advertisement

Advertisement

A Prefeitura de Guaçuí, por meio da Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Serviços Públicos (Semoisp), está fazendo a troca de toda a iluminação pública das avenidas centrais da cidade. O serviço está sendo realizado com recursos próprios do município e o resultado da nova iluminação já pode ser conferido em toda a Avenida José Alexandre, Avenida Marechal Floriano e Rua Bom Jesus do Livramento até o Pontilhão de Ferro.

Conforme informação da Semoisp, as lâmpadas das luminárias dos postes das três vias estão sendo trocadas por outras de led, enquanto as lâmpadas das luminárias do canteiro central da Avenida José Alexandre, por lâmpadas brancas. “Essa iluminação deixou essas vias ainda mais claras e bonitas”, destaca o secretário da pasta, Marcello Lougom Rodolfo.

O serviço está sendo realizado por uma empresa especializada contratada pela Prefeitura e, além de deixar as ruas mais bonitas, a nova iluminação ajuda a proporcionar uma melhor sensação de segurança. “Esse serviço vem dar continuidade a nosso projeto de melhoria da iluminação pública da cidade, com mais eficiência e economia, como fizemos na Avenida Espírito Santo e Beira Rio”, lembra o secretário.

Advertisement

Continua depois da publicidade

Em abril do ano passado, foi feita a substituição da iluminação pública para lâmpadas de led, em toda a Avenida Espírito Santo – incluindo a Praça 25 de Dezembro –, na Avenida Agenor Luiz Thomé (Beira Rio) – do Pontilhão de Ferro até a ponte no final da avenida e do calçadão – e no entorno da sede da Prefeitura.

A prefeita Vera Costa comemorou o resultado da nova iluminação nas avenidas. “Ficou muito bonita a nova iluminação, as avenidas ficaram mais claras e isso também traz mais segurança para a população”, destaca.

Advertisement