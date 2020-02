Armas de fogo da Guarda Municipal são entregues à Prefeitura de Cachoeiro

Por Redação - Redação 7

A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim já está com as armas de fogo pertencentes à Guarda Civil Municipal (GCM). O prefeito Victor Coelho e o secretário municipal de Segurança, Ruy Guedes, fizeram a retirada das armas nesta sexta-feira (14), na sede do 9º Batalhão de Polícia Militar.

A cerimônia de entrega do armamento à GCM e dos documentos individuais de autorização do porte aos agentes será realizada na próxima quinta-feira (20), no Sest Senat (Marbrasa), a partir das 9h.

A devolução foi autorizada pelo Poder Judiciário no início deste mês, dando fim a um impasse jurídico de mais de dez anos. Em 2017, a prefeitura deu início aos trâmites para regularização da situação da GCM, conforme pedido em ação do Ministério Público de 2007, concluiu todo o processo no fim do ano passado.