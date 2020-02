Anitta engata romance com filho do presidente da escola de samba Beija-Flor

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 161

Anitta tem um novo amor! A cantora engatou romance com Gabriel David, filho de Anísio Abraão David, presidente da escola de samba Beija-Flor e uma das figuras mais importantes do Carnaval do Rio de Janeiro.

Segundo o colunista Leo Dias, o rapaz, de 22, anos é amigo de Pedro Scooby, ex-namorado da cantora, e sócio de um camarote da Marquês de Sapucaí onde a funkeira se apresentará.

Procurado pelo jornalista, o empresário desconversou: “Respondo o que você quiser sobre Carnaval, trabalho e qualquer coisa que envolva isso. Mas vida pessoal não”. Já a assessoria da funkeira não respondeu quando questionada sobre o novo casal.

Atualmente, Anitta está nos Estados Unidos, onde passou perrengue com vestido de R$ 17 mil em festa promovida por Snoop Dogg, para gravar um álbum em inglês a ser lançado nos próximos meses.

Anitta nega romance com jogador e é apontada como affair de DJ

Recentemente, Anitta falou sobre os rumores de affair com Gabigol, em quem deu unfollow no Instagram, e negou envolvimento com o jogador do Flamengo. “Só pego gente solteira, gata. Comigo não tem essa, não”, disparou a artista. Em janeiro deste ano, saiu na mídia que Anitta estaria se envolvendo com Gustavo Bertoni, vocalista da banda Scalene, e ficando com DJ Drew Taggart durante as férias em Aspen.

Assumidamente bissexual, a cantora já contou os motivos de ainda não ter assumido nenhum relacionamento com mulheres. “As pessoas falam: ‘Ah, você só assumiu namoro hétero’. Mulher é muito dramalhão quando vai para um relacionamento, é muita conversinha… Não tenho muita paciência. Teria que encontrar alguém como eu: prática”, explicou a “poderosa”.

Cantora reafirma relacionamento com uma mulher

Em entrevista, Anitta falou também que fica com uma mulher, mas a relação é aberta. “Tem uma pessoa (do sexo feminino) que eu sempre fico, mas não é um relacionamento, porque não é fechado”, disse. Os fãs, então, especularam que o romance seria com a dançarina Ohana Lefundes. Segundo um jornal carioca, Anitta costumava convidar a bailarina para apimentar o namoro com o surfista Pedro Scooby. Na época, Ohana foi criticada e desabafou nas redes sociais. “Eu leio exatamente tudo. Toda mensagem de ódio, toda mensagem que não acrescenta em nada ou que você só está com raiva de alguma coisa e aí você desconta na internet, alguém vai ler e se essa pessoa não tiver cabeça suficiente, se ela não souber que aquilo ali realmente não vai acrescentar e apagar da mente dela, ela vai ficar remoendo. Gente, por favor, olha como está o mundo. A gente precisa de amor, a gente precisa de carinho”.

Fonte MSN