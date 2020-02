Andarilho é morto com golpes de bloco de concreto em Conceição do Castelo

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 238

Um homem foi morto com um golpe na cabeça no bairro Nicolau de Vargas, em Conceição do Castelo. O homicídio aconteceu na noite desta terça-feira (18). Josenil Sabino, de 48 anos, foi atingido por um bloco de concreto quando estava na varanda da chamada Casa dos Andarilhos. O local é da prefeitura municipal e a varanda é usada por pessoas em situação de rua como abrigo.

Uma testemunha, segundo a Polícia Militar, disse que dormiu a poucos metros de Josenil e acordou com um barulho. Nesse momento, ele viu um homem, aparentemente jovem, atingindo a vítima com o bloco. O homem permaneceu no local durante toda a noite e só acionou a polícia na madrugada, quando pediu ajuda para uma mulher que caminhava pela rua. Até o momento, não foi identificado o responsável pelo crime.

