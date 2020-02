'Amor de Mãe': Thelma reconhece Danilo no álbum de família de Lurdes em festa

Por Redação - Redação 176

O verdadeira identidade de Danilo (Chay Suede) está prevista para ser revelada nos próximos capítulos da novela “Amor de Mãe”. De acordo com a colunista Patrícia Kogut, do jornal “O Globo”, caso a autora da trama, Manuela Dias, não mude os rumos da história, o público saberá que o filho de Thelma (Adriana Esteves) é, na verdade, Domênico, o filho desaparecido que Lurdes (Regina Casé). Ao descobrir a ligação do filho adotado com a amiga, Thelma vai armar para que uma pessoa se faça passar pela mãe biológica que o despreza.

Thelma é surpreendida com revelação em festa de Lurdes

A revelação sobre a adoção de Danilo será um segredo de Thelma e Durval. Ela vai implorar para que ele não entregue a verdade para o filho e, nesse meio tempo, Jane (Isabel Teixeira) vai levantar a possibilidade de o rapaz ser filho da babá. Mas será durante a festa de aniversário da amiga que a mãe adotiva de Danilo terá certeza. Na ocasião, Lurdes receberá uma homenagem através de um vídeo editado com várias fotos marcantes de sua vida incluindo momentos em família, com os filhos pequenos. Em uma dessas imagens, aparecerá Domênico na infância, antes de ser vendido pelo pai. Uma das convidadas presentes, Thelma vai se chocar, porque vai reconhecer Danilo.

Mãe de Danilo arma para que o filho não desconfie

A esta altura, Danilo já saberá que foi adotado na infância e estará na busca da identidade de sua mãe biológica. Temendo que ele desconfie que é Lurdes e que ela está mais perto do que imagina, a dona do restaurante contratará uma mulher para fingir ser a mãe biológica dele e vai combinar que ela finja desprezo com o intuito de fazer com que o rapaz desista de procurar pela mãe de sangue.

Identidade de Domênico é principal mistério da novela

A busca por Domênico tem sido o principal mistério da novela das nove. A saga de Lurdes começou após Kátia (Vera Holtz) revelar que se tratava de Sandro (Humberto Carrão), mas depois foi esclarecido que ele era filho de Vitória (Taís Araujo) e Raul (Murilo Benício). No últimos capítulos, ela chegou a acreditar que fosse Elias (Ravel Andrade), mas depois da realização de um teste de DNA foi comprovado que não era. O rapaz, na verdade, é um farsante que tentou se passar por Domênico. Mas Érica (Nanda Costa), vai desmascarar o picareta ao descobrir que ele quer se aproximar do irmão Ryan (Thiago Martins) já famoso, para se tornar artista. Mas não vai parar por aí! Lurdes vai atrás do golpista para tirar satisfações.

