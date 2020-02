Acidente na Rodovia ES 490 deixa uma vítima fatal e dois feridos próximo a Graúna

Por Guilherme Gomes - Guilherme Gomes 533

Um acidente entre dois automóveis, na noite deste sábado (1º) deixou uma vítima fatal e outros dois feridos, na Rodovia ES 490, próxima a entrada de Rio Muqui, na altura de Graúna.

De acordo com a Polícia Militar, um Fiat Palio que seguia sentido Marataízes colidiu com um Peugeot, e os ocupantes dos veículos ficaram presos às ferragens. Ao chegar ao local as vítimas já haviam sido socorridos pela ambulância de Marataízes, com ajuda de populares. O motorista do Peugeot, Adalberto da Silva Tavares, chegou a ser levado para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

Uma testemunha relatou aos militares que havia sido ultrapassado pelo Fiat Palio minutos antes do acidente. Ele afirmou que havia latas de cerveja dentro Peugeot. A PM pediu para que fosse feito o teste de alcoolemia em todos os envolvidos no acidente.

O corpo de Adalberto da Silva Tavares foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim.