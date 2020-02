A 50 dias da Festa da Penha, muitas novidades para encantar os fiéis nos 450 anos do evento

Por Redação - Redação 19

A contagem é regressiva para os fiéis à Nossa Senhora da Penha. Faltam 50 dias para a realização do maior evento religioso do Espírito Santo e uma das festas marianas mais antigas do País: a Festa da Penha, que este ano acontece entre os dias 12 e 20 de abril, quando completa 450 anos de tradição e identidade com o povo capixaba. Os últimos preparativos estão sendo finalizados pelas equipes que trabalharam o ano inteiro para levar mais conforto, segurança e beleza a este encontro de fé e devoção.

Os detalhes finais foram discutidos com diversos grupos nesta quinta-feira (20). Pela manhã, representantes das romarias e da organização do evento trataram as novidades que estão sendo preparadas para os 450 anos de homenagens à Nossa Senhora das Alegrias. Um exemplo é a Romaria dos Deficientes, que está completando 15 anos de existência e promete uma atividade especial antes mesmo da festa começar. A das mulheres, dos conguistas, ciclistas e adolescentes e jovens também prometem surpreender.

Outra questão abordada entre os romeiros é a preocupação permanente com o bem-estar e segurança dos participantes. Além de estar em parceria com empresa de logística que oferecerá um novo serviço de transporte aos fiéis, o que será divulgado nos próximos dias, a organização do evento está fazendo um guia de orientações para os romeiros, com alertas como uso de vestimentas confortáveis, consumo de água e de alimentação leve, a importância de dar destinação correta ao lixo e, em no caso das Romarias como as dos ciclistas e motociclistas, o uso de equipamentos de segurança e, ainda, dos cavaleiros, os cuidados para garantir a saúde do animal.

A Polícia Militar, a Prefeitura de Vila Velha e a Guarda Municipal de Vila Velha, que participaram de discussões anteriores, também contribuem com o guia de orientações e farão o trabalho de fiscalização nos dias de evento.

A programação cultural é outro ponto que deverá surpreender os fiéis. Junto à Secretaria de Cultura de Vila Velha, estão sendo cogitados nomes de atrações nacionais para o evento. A organização da festa se reuniu na manhã de quinta-feira (20) com o novo secretário da Pasta, Peterson de Castro, que projeta ainda tornar a praça de alimentação mais atraente com apresentação de músicos locais.

A data especial dos 450 anos já ganhou um Selo Comemorativo. O símbolo remete ao Santo Rosário, fiel companheiro das preces e caminhadas dos devotos e que representa a união, fé e devoção dos capixabas. O Selo está estampado nas peças alusivas à Festa, como rosário, canecas e camisas, já disponíveis para os devotos que queiram adquirir os produtos.

Outra novidade é a volta do “Auto de Frei Pedro”. A expectativa é que a encenação da peça histórica volte a fazer parte do calendário oficial do Estado, o que não acontecia desde 2014. A peça é ao ar livre, de reconhecimento nacional e já foi vista por mais de 300 mil pessoas.

A organização da festa também prepara um evento com mais conforto e segurança. Uma proposta de mudança de localização do palco no Parque da Prainha, onde ocorre o fim da Romaria dos Homens, Romaria das Mulheres e Missa de Encerramento, vai garantir mais espaço e comodidade aos fiéis com a ampliação da capacidade de público. O projeto já foi aprovada pela Prefeitura de Vila Velha.

Vale lembrar que este ano, pela primeira vez, todo o Estado do Espírito Santo terá feriado pelo Dia de Nossa Senhora da Penha, conforme aprovado na Assembleia Legislativa e sancionado pelo Governo do Estado, em julho. O feriado vai ser sempre na segunda-feira, oitavo dia posterior ao Domingo de Páscoa. Este ano, será dia 20 de abril.

Este ano, a festa tem como tema “Todas as gerações me chamarão bem-aventurada” (Lc 1,48). Uma alusão ao canto profético de Maria no Magnificat, prefigura o imenso carinho e devoção pela Virgem que marcou e marca todos aqueles que a celebraram nestes 450 anos de tradição.

O tema escolhido para a festa traz implícitos dois sentidos: tantos séculos de devoção a Maria e a perseverança do povo capixaba e dos frades que atuaram e atuam no Convento, cultivando esta devoção que perpassa muitas gerações.