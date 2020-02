Por Redação - Redação 5

O Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf) promoveu, nesta quarta-feira (12), o 6º Encontro Periódico com foco nos serviços de inspeção municipais (SIM) com adesão ao Sistema Unificado Estadual de Sanidade Agroindustrial Familiar de Pequeno Porte (Susaf/ES). O encontro aconteceu na sede do instituto, em Vitória…leia mais em Safra ES

