Internacional cede empate ao Caxias em estreia no 2º turno do Campeonato Gaúcho

Após garantir a classificação para a fase de grupos da Copa Libertadores, o Internacional voltou a campo neste sábado e estreou no segundo turno do Campeonato Gaúcho com um empate. Fora de casa, no Estádio Centenário, o time colorado saiu na frente do placar, mas acabou levando o empate no final do segundo tempo e ficou na igualdade por 1 a 1 com o Caxias, campeão do primeiro turno em cima do Grêmio.

Como estreia do Grupo E da Libertadores marcada para a próxima terça-feira, o técnico Eduardo Coudet optou por poupar alguns titulares.

Tanto o time colorado quanto o Caxias somam o primeiro ponto no segundo turno e estão na parte de cima da tabela de seus respectivos grupos.

Mesmo jogando fora de casa, o Inter começou tomando as rédeas do duelo, com mais posse de bola e criando as principais chances de perigo dos primeiros minutos. Apesar disso, a rede só foi balançar aos 30 minutos. Após cobrança de falta, Rodrigo Moledo foi derrubado na área. O árbitro marcou pênalti para o time visitante. Thiago Galhardo converteu a cobrança ao finalizar no meio do gol.

Depois disso, o Caxias até fez pressão, mas não conseguiu deixar tudo igual no primeiro tempo. Isso só foi acontecer na segunda etapa. Após o Inter dominar praticamente todas as jogadas ofensivas, os donos da casa que conseguiram balanças às redes.

Aos 35 minutos, em uma cobrança de escanteio cobrada na área, Laércio subiu mais alto que os zagueiros e, de cabeça, deixou tudo igual no placar. A partir daí, ambos os times foram para o tudo ou nada, mas o duelo terminou mesmo empatado em 1 a 1.

O Inter volta a campo na próxima terça-feira, quando recebe a Universidad Católica, do Chile, pela rodada de estreia da Copa Libertadores. Pelo Estadual, o próximo jogo será no domingo, contra o Brasil de Pelotas, no Beira-Rio. No mesmo dia, o Caxias visita o São Luiz, no Estádio 19 de Outubro.

