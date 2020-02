Valencia vence em casa e se aproxima da briga por vaga na Liga dos Campeões

Por Estadão - Estadão 7

O Valencia ganhou força em sua batalha para conquistar um lugar na próxima edição da Liga dos Campeões da Europa. Neste sábado, a equipe valenciana derrotou o Betis em seu estádio por 2 a 1 e se aproximou do grupo dos clubes que brigam com mais possibilidades pela classificação para a competição continental.

O triunfo em casa levou o Valencia a 41 pontos no Campeonato Espanhol, na sétima posição. Real Sociedad, Atlético de Madrid e Sevilla estão com 43 e são, respectivamente, terceiro, quarto e quinto da competição – os quatro primeiros colocados vão à Liga dos Campeões. Entre essas agremiações e a de Valência está o Getafe, com 42 pontos.

O Betis, por sua vez, faz uma campanha fraca: é o 14.° colocado do campeonato, com 30 pontos. Menos mal para sua torcida que a equipe está oito pontos à frente da zona de rebaixamento.

Foi só no segundo tempo que o Valencia conseguiu abrir vantagem sobre o Betis. Aos 14 minutos, o francês Gameiro mandou um excelente chute de fora da área e marcou o primeiro gol da jornada. Na reta final do jogo, Parejo recebeu a bola de Wass e aumentou a vantagem dos donos da casa com um chute cruzado.

Nos acréscimos, Loren marcou para o Betis, mas não havia tempo para uma reação, para alívio da torcida do Valencia.

O Eibar, que jogou em sua casa, abriu distância da zona de rebaixamento com a vitória por 3 a 0 sobre o Levante. Charles (duas vezes) e Orellana anotaram os gols da equipe da cidade de Eibar, agora a 16.ª colocada, com 27 pontos. O Levante é o décimo, com 32.

A rodada deste sábado do Campeonato Espanhol teve mais duas partidas, ambas empatadas. Leganés (19.º colocado, com 20 pontos) e Alavés (13.º, com 31) ficaram no 1 a 1 e não houve gols no confronto entre Granada (nono, com 37) e Celta (17.º, com 25).

