Apesar de 2º caso de coronavírus, Saúde diz que vírus não circula pelo País

Por Estadão - Estadão 4

A confirmação do segundo caso importado do novo coronavírus em São Paulo não muda o cenário nacional, segundo o Ministério da Saúde. “Não há mudança da situação nacional, pois não existem evidências de circulação sustentada do vírus em território brasileiro”, afirma a Pasta em nota divulgada neste sábado.

O segundo caso confirmado de coronavírus no Brasil é de um paciente homem, de 32 anos, residente em São Paulo, que chegou da Itália no dia 27 de fevereiro, de voo procedente de Milão, na região da Lombardia (norte do país), quando também iniciou os sintomas. Ele foi atendido no Hospital Albert Einstein na sexta-feira, 28.

Para a confirmação do novo caso, o ministério considerou final os testes realizados pelo Hospital Israelita Albert Einstein (HIAE), o exame específico para SARS-CoV2 (RT-PCR, pelo protocolo Charité), conforme preconizado pela Organização Mundial de Saúde (OMS).

Segundo informações repassadas pela Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo ao ministério, durante o voo, o homem usou máscara e, no atendimento, foram relatados febre, tosse, dor de garganta, mialgia (dor muscular) e dor de cabeça. O paciente recebeu orientação de isolamento domiciliar pois o quadro clínico é leve e estável. Ele estava acompanhado no voo da esposa, seu único contato domiciliar, que está assintomática. “Ambos estão isolamento domiciliar e monitoramento diário pela Secretaria Municipal de São Paulo”, afirma a nota do ministério.

Ainda de acordo com informações da Saúde, está em curso por meio das secretarias estadual e municipal, juntamente com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), a investigação de contatos próximos durante o voo e outros locais.

Coronavírus no Brasil

O País contabiliza dois casos confirmados do novo coronavírus, ambos com local de infecção na Itália e residentes no Estado de São Paulo.

Até sexta-feira, 28, são 182 casos suspeitos e 71 casos descartados em todo o Brasil. Amanhã, o ministério vai atualizar a base com informações repassadas pelo Estado de São Paulo e, na segunda-feira, 2, às 16h, serão atualizados os dados de todo o Brasil.

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), foram confirmados 85.403 casos em todo o mundo. Destes, 2% (1.753) são casos novos. Há confirmação de coronavírus em um total de 54 países, com registro de 2.924 mortes, o que representa uma taxa de letalidade global de 3,4%.

Sandra Manfrini

Estadao Conteudo

