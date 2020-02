Bloco da Anitta leva multidão ao Centro do Rio, com registro de furtos e 'mijões'

Por Estadão - Estadão 6

Advertisement

Advertisement

Maior bloco a desfilar pelas ruas do Rio neste sábado, 29, o Bloco da Anitta levou 370 mil pessoas ao Centro da cidade de acordo com números da Prefeitura. A atração também foi marcada por uma série de furtos, sendo que a própria Anitta chegou a interromper a apresentação para alertar sobre a ação de um suspeito. Além disso, 150 pessoas foram multadas por urinar na rua.

Em determinado momento da apresentação, Anitta se apoiou na grade de proteção em cima do carro de som para falar com alguém que havia acabado de ser roubado em meio à multidão. “Pegou o celular de volta? Pega quem roubou porque não vai continuar roubando no meu bloco, né? Por favor, manda um policial aqui pegar esse rapaz”, falou a cantora ao microfone, sendo aplaudida pelo público.

A Polícia Militar deteve seis pessoas durante o desfile e recuperou quatro celulares furtados. Além disso, PMs apreenderam nove simulacros de armas, 83 facas, 30 tesouras e oito estiletes. Drogas, em quantidade não informada, também foram apreendidas.

Advertisement

Advertisement

Continua depois da publicidade

A Prefeitura do Rio, por sua vez, informou ter aplicado 152 multas durante o Bloco da Anitta. Dessas, 150 pessoas foram autuadas em R$ 607,54 por urinarem na via pública, e duas em R$ 221,75 por jogar lixo no chão.

Além do Bloco da Anitta, outros 19 desfilaram pelo Rio ao longo do sábado. O carnaval na cidade acaba oficialmente neste domingo, com outros 16 blocos.

Marcio Dolzan

Estadao Conteudo

Copyright © 2020 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.