Passam de 83 mil os casos de coronavírus confirmados no mundo

A confirmação da presença do novo coronavírus em todos os continentes do mundo está causando preocupação sobre a capacidade de reação global à doença. O vírus, que surgiu na China no fim do ano passado, já chegou a cerca de 50 países e soma 3 mil mortes e mais de 80 mil infectados.

O Brasil confirmou o seu primeiro caso nesta semana, em São Paulo, e investiga suspeitas que podem chegar a 300 novos pacientes. Dados mais recentes da epidemia de coronavírus pelo mundo apontam que mais de 83 mil pessoas já foram infectadas em 55 nações. A china lidera os números, com 2.788 mortes entre 78.824 casos registrados.

